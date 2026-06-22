На выборах в Госдуму в Пермском крае появился первый кандидат

Документы на выдвижение в Госдуму по округу №62 подал Егор Гилев. Кроме того, он подал их по округу №2 на выборы в краевое законодательное собрание. Информация об этом содержится в ГАС «Выборы».

По данным сервиса, господин Гилев трудится продавцом в пермском магазине федеральной сети супермаркетов. Победителем праймериз «Единой России» в пермском одномандатном избирательном округе №62 является депутат Госдумы Антон Немкин.

Егор Гилев участвовал в выборах губернатора Пермского края как самовыдвиженец в 2025 году. Ему отказали в регистрации из-за неполного списка подписей.