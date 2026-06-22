Башкирия планирует выручить до 150 млн рублей за счет приватизации госимущества

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии представило для общественных обсуждений программу приватизации государственного имущества на 2027 — 2029 годы. Прогнозный план должен утвердить премьер-министр Андрей Назаров после общественных обсуждений.

Программа предполагает продажу доли республики в уставных капиталах АО «Эталон-СТ» (оказывает метрологические услуги) и ООО «Центр метеорологических исследований "Урал-Гео"». Кроме того, приватизации подлежат несколько нежилых зданий и участки на улице Бородина в Стерлитамаке.

В общей сложности, рассчитывает минземимущество, приватизация должна принести бюджету Башкирии 150 млн руб.

Компанию «Урал-Гео» республика пытается продать с апреля 2023 года. Новый конкурс должен состояться 29 июня. Начальная цена лота — 97 млн руб.

Действующая программа приватизации принята в сентябре 2023 года. По ней планировалось отказаться от государственной доли в АО «Иглинский весовой завод», АО «Милек», ООО «Башплемсервис», ООО МТС «Зауралье», АО «Башкиравтодор», АО АПК «Алексеевский», АО «Региональные электрические сети», АО «Башкирское речное пароходство», АО «Санаторий "Ассы"» и АО «Санаторий "Танып"». По данным минземимущества Башкирии, продажа МТС «Зауралье» принесла бюджету 196,4 млн руб., а Иглинского весового завода — 30,9 млн руб.

Идэль Гумеров