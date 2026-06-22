Пожарные в Сарапуле спасли из огня 71-летнего инвалида

Пожарные Сарапула спасли пострадавшую в пожаре женщину-инвалида. Возгорание произошло 21 июня в двухкомнатной квартире 10-этажного дома на улице Мельникова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. Сигнал о возгорании поступил от соседей, которые почувствовали запах дыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Удмуртии Фото: ГУ МЧС по Удмуртии

«В одной из комнат без сознания обнаружена 71-летняя хозяйка квартиры. Пожилая женщина является инвалидом (неходячая). Спасатели вынесли ее на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи. Она получила отравление продуктами горения и ожоги спины»,— говорится в сообщении.

Возгорание произошло на площади 3 кв. м. Огонь повредил домашние принадлежности и мебель. Предварительная причина происшествия — неосторожность при курении хозяйки квартиры.