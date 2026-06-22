Машиностроительный цех предприятия группы ММК выпустил 10 тыс. тонн продукции

Цех машиностроительной продукции ООО «Механоремонтный комплекс» (входит в группу ММК) за первый год работы выпустил 9,8 тыс. т запчастей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новое подразделение ввели в эксплуатацию в июле прошлого года. За июль–декабрь 2025-го цех произвел 3,2 тыс. т машиностроительной продукции, с начала 2026-го — около 6,5 тыс. т. До конца этого года планируется выпустить 11 тыс. т запчастей, что превышает установленную проектную мощность в 10,5 тыс. т. Доля подразделения в общем объеме выручки «Механоремонтного комплекса» составляет 20%. Инвестиции в его создание составили 9,6 млрд руб.

Виталина Ярховска