На выборах в Госдуму с пермскими коммунистами пойдет блогер-миллионник

Секретарь саратовского обкома КПРФ и видеоблогер Николай Бондаренко вошел в территориальную группу Пермского края и Удмуртии на выборах в Госдуму. Он возглавит территориальную группу КПРФ Удмуртии и Пермского края на предстоящих выборах в Госдуму. Об этом сообщил “Ъ” первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

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Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Николай Бондаренко

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Решение о включении господина Бондаренко в список утверждено на съезде партии. «Сделаю все, чтобы за меня не было стыдно,— сказал корреспонденту «Ъ» сам Николай Бондаренко.— У нас наработана база, аудитория: очень активные у нас соратники и подписчики». Шансы на успех политик оценил как «очень большие».

Николай Бондаренко, получивший известность как создатель YouTube-канала «Дневник депутата», избрался депутатом Саратовской облдумы в 2017 году. В феврале 2022 года его досрочно лишили мандата. Поводом стало обращение прокуратуры, обнаружившей нарушения в декларациях о доходах. По их данным, коммунист скрыл часть донатов, полученных от пользователей видеосервиса.В 2025 году съезд КПРФ избрал политика членом ЦК.