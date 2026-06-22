В Ижевске прошло возложение цветов к Вечному огню в День памяти и скорби

Мероприятия на День памяти и скорби в Ижевске начались с минуты молчания и возложения цветов к Вечному огню, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Представители власти и общественных организаций, горожане почтили память погибших у Монумента боевой и трудовой славы в 04:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«85 лет назад первые удары фашистских войск встретили солдаты на погранзаставах, в их числе были и 300 бойцов из Удмуртии. Почти 200 из них пали смертью храбрых. Удмуртия отправила на фронт каждого третьего жителя республики — 364 тыс. солдат и офицеров, мужчин и женщин. 145 тыс. из них погибли на полях сражений»,— сказал председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов. Он напомнил, что на оборонный комплекс страны в военные годы работали 87 тыс. человек, каждый седьмой из них был несовершеннолетним.

Общероссийская минута молчания начнется в 13:15 по местному времени. На открытых площадках и в учреждениях региона прозвучит запись сообщения председателя совета народных комиссаров СССР Вячеслава Молотова о нападении германских войск на Советский Союз.

Также сегодня пройдет патриотическая акция «Помним» в сквере Победы с 10:00 до 13:00. Общественные организации организуют интерактивные площадки, где расскажут о событиях истории первых дней войны.