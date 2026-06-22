В яхт-клубе «Твоя Привилегия» определили чемпиона УрФО в классе МХ700

В Челябинске прошел Чемпионат Уральского федерального округа по парусному спорту. Десять гонок, жаркое солнце и борьба до последних стартов – все это на воде яхт-клуба «Твоя Привилегия», расположенного на территории курорта «ФанПарк».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «АПРИ» Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «АПРИ»

20 и 21 июня Шершневское водохранилище стало одной из самых зрелищных спортивных площадок Челябинска. В яхт-клубе «Твоя Привилегия» на территории мультифункционального курорта «ФанПарк» прошел Чемпионат УрФО в классе яхт МХ700. На старт вышли 13 команд из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Озерска, Миасса, Новоуральска, Снежинска, Челябинска, Перми и Санкт-Петербурга.

За два гоночных дня участники провели десять гонок – по пять в каждый день. Погода была по-летнему жаркой и солнечной, а ветер – слабым, преимущественно юго-восточного направления. Такие условия сделали чемпионат особенно тактическим: экипажам приходилось бороться не только друг с другом, но и с переменчивым уральским ветром.

Победителем чемпионата стала команда «Четыре капитана» в составе Альберта Горкунова, Евгения Неугодникова, Вячеслава Козореза и Дмитрия Фоминых. Экипаж с первых гонок уверенно сохранял лидерство и удержал преимущество до конца соревнований. Стабильность, уверенная работа на дистанции и несколько побед позволили команде завоевать первое место.

Второе место заняла команда ProParus74 – действующие чемпионы прошлогоднего Чемпионата УрФО. За экипаж выступили Эдуард Подшивалов, Марк Абдракипов, Евгений Гоц и Игорь Ушаков. Команда показала отличные результаты в заключительных.

Третье место досталось команде «УралЭнергоРесурс» в составе Валентина Байгозина, Владислава Топоркова, Александра Арсланова и Андрея Ситкина. Экипаж ярко начал второй гоночный день, но в финальной части чемпионата столкнулся с трудностями и завершил соревнования на третьей позиции.

Партнером регаты выступило ПАО «АПРИ». Компания развивает мультикурорт «Фанпарк», частью которого является яхт-клуб «Твоя Привилегия». Комплекс уже постепенно формирует новую точку притяжения на западном берегу водохранилища – с парусным спортом, событиями и атмосферой отдыха у воды.

Соревнования прошли при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Всероссийской федерации парусного спорта, министерства по физической культуре и спорту Челябинской области и Федерации парусного спорта Челябинской области.

Партнерами регаты также стали Швейцарская стоматология в Челябинске и Ассоциация яхт МХ700.

«Фанпарк» – застройщик: ООО СЗ ФЛАЙ ПЛЭНИНГ ПАРТНЕРС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ПАО «АПРИ»