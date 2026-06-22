Челябинцы стали на 11% реже искать работу

По итогам мая 2026 года активность жителей Челябинской области на рынке труда сократилась на 11% по сравнению с апрелем. Всего за месяц в регионе было размещено или обновлено 166,8 тыс. резюме, следует из данных сервиса hh.ru.

Снижение интереса к поиску работы зафиксировано почти во всех профессиональных отраслях. Наиболее выраженная динамика отмечена в сфере безопасности (–15%) и среди рабочего персонала (–14%). В транспортно-логистическом секторе, сельском хозяйстве и розничной торговле количество активных резюме уменьшилось на 13%, в медицине, юриспруденции и производстве — на 12%.

Несмотря на общий спад, предложение на рынке труда существенно не изменилось. Наибольшая доля активных резюме в начале лета приходится на рабочий персонал (22%), сферу продаж и обслуживания клиентов (17%), домашний персонал (16%), а также на направление транспорта и логистики (15%).

Директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая связывает текущую статистику с сезонностью. По ее словам, летом соискатели традиционно реже склонны к смене работы без острой необходимости, предпочитая откладывать карьерные решения до начала осеннего бизнес-сезона. Кроме того, эксперт отмечает, что на активность влияет рост числа доступных вакансий осенью. Это позволяет кандидатам быстрее находить работу.

Евгений Рыженьков