В челябинском аэропорту задержали десять рейсов

В аэропорту Челябинска 22 июня задержали десять рейсов, еще шесть — отменили. Информация отражена на онлайн-табло воздушной гавани.

Вовремя из Челябинска не смогли вылететь пассажиры трех рейсов в Сочи и одного — в Сургут. Отменили два вылета в Москву. Вернуться на Южный Урал пока не получается из Сочи, Сургута, Антальи и Хургады. Задержки составляют от четырех до 12 часов. Также отменили два рейса из столицы в Челябинск.

В Сочи и Москве 21 и 22 июня ограничивали работу аэропортов из-за угрозы атаки БПЛА.

Виталина Ярховска