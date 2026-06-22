В Алапаевске сбили 9-летнего ребенка на электросамокате

В Алапаевске автомобиль сбил 9-летнего ребенка на электросамокате, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. Мальчика госпитализировали с тяжелой травмой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По предварительным данным, водитель автомобиля «Черри Тигго» ехал по проезжей части, когда из-за припаркованных машин неожиданно выехал ребенок на электросамокате. Водитель попытался затормозить, но избежать столкновения не удалось. Мальчик госпитализирован в реанимацию Алапаевской городской больницы с тяжелой травмой головы.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что мощность электросамоката составила 350 Вт — это приравнивает его к мопеду и требует иметь водительское удостоверение категории «М» для вождения.

Ребенок был без мотошлема и защитной экипировки. Мать пострадавшего пояснила, что купила самокат в подарок и не знала, что для управления им нужны права.

В отношении женщины составлен административный протокол по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ (передача управления транспортным средством лицу, не имеющему прав). Родителей также обвинили в неисполнении родительских обязанностей).

В ГИБДД напомнили не пускать детей за руль средств, для управления которыми нужны права.

Анна Капустина