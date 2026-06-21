Главе СКР расскажут о ситуации с аварийным домом в Стерлитамаке

Председатель СКР Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело из-за ситуации вокруг аварийного многоквартирного дома по ул. Ломоносова в Стерлитамаке.

Как сообщает Информационный центр СКР, к главе ведомства обратились жители из-за многолетнего нерасселения аварийного дома 1957 года постройки. Здание находится в непригодном состоянии: у него разрушаются несущие конструкции и межэтажные перекрытия, протекает кровля. Кроме того, жильцы заявляют об изношенных инженерных системах и регулярных подтоплениях подвалов. Зимой температура в квартирах не соответствует нормам.

Дом признан аварийным в 2022 году, но, несмотря на судебное решение, граждан из него не расселили, а обращения в различные инстанции результатов не дали, отмечает СКР.

Руководитель Следственного управления СКР по Башкирии Владимир Архангельский должен будет доложить Александру Бастрыкину о ходе уголовного дела и мерах для обеспечения граждан благоустроенным жильем.

Идэль Гумеров