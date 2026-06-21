В Свердловской области на пенсию досрочно вышли 24 тыс. медиков

В Свердловской области 24 тыс. медицинских работников досрочно вышли на пенсию. Об этом сообщили в свердловском отделении Соцфонда. Ежегодно ведомство назначает более 500 пенсий за выслугу лет сотрудникам здравоохранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Право на льготную пенсию предоставляется при выработке необходимого стажа: 25 лет — в учреждениях здравоохранения в сельской местности, 30 лет — в городских медучреждениях или при смешанном стаже, пояснили в Соцфонде. Воспользоваться этим правом можно через пять лет после выработки необходимого стажа.

Кроме того, право на льготное пенсионное обеспечение имеют медработники, занятые на работах с вредными или тяжелыми условиями труда. К вредным условиям относится, например, работа в рентгеновских и флюорографических кабинетах, к тяжелым — работа в туберкулезных и инфекционных учреждениях.

«Медики региона могут обратиться в клиентскую службу Соцфонда для проведения заблаговременной работы с их документами за два года до наступления права выхода на пенсию досрочно. В ходе проверки специалисты проверят правильность заполнения трудовой книжки, справок и прочих документов», — отметила управляющий Отделением СФР по Свердловской области Елена Альшиц.

Анна Капустина