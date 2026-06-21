Умер экс-гендиректор «Тобольск-Нефтехим» Владимир Анохин

Скончался бывший генеральный директор «Тобольск-Нефтехим» Владимир Анохин. Об этом сообщили в пресс-службе «ЗапСибНефтехим».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-гендиректор «Тобольск-Нефтехим» Владимир Анохин

Фото: Пресс-служба «ЗапСибНефтехим» Экс-гендиректор «Тобольск-Нефтехим» Владимир Анохин

Фото: Пресс-служба «ЗапСибНефтехим»

«В настоящее время трудовую династию Анохиных на Тобольской промышленной площадке СИБУРа продолжают его близкие. Имя Владимира Ивановича Анохина связано с важным этапом развития тобольской нефтехимии и общественных инициатив в Тобольске»,— указано в сообщении.

Владимир Анохин начал работать на Тобольском нефтехимическом комбинате в должности главного инженера завода бутилкаучука. Он занимал должности главного инженера, затем директора завода «Бутадиен», первого заместителя генерального директора ООО «Тобольск-Нефтехим».

Должность главного директора Владимир Анохин занял в 2012 году. С 2016 по 2019 годы занимал позицию исполнительного директора ООО «СИБУР Тобольск». В этот период на площадке шло строительство «ЗапСибНефтехима».

«При непосредственном участии Владимира Ивановича Анохина в Тобольске были запущены важные общественные, социальные и инфраструктурные проекты, которые изменили облик города»,— указали в пресс-службе.

Там напомнили про создание Общественного совета Тобольской промышленной площадки в 2014 году. Благодаря нему возникла программа «Открытый СИБУР», которая знакомила горожан с предприятием, проект «Экотропы СИБУРа». С 2017 года в городе реализовывали программу «Тобольск – 2020», которая включала реконструкцию и строительство социальных объектов.

После выхода на пенсию Владимир Анохин продолжал участвовать в жизни предприятия, рассказали в пресс-службе. За время работы он был удостоен многих наград, в том числе признан почетным работником нефтяной и газовой промышленности Тюменской области.

Анна Капустина