Умер преподаватель Школы-студии МХАТ Вячеслав Рыбаков

Доцент кафедры пластического воспитания артиста Школы-студии МХАТ, член Гильдии режиссеров-педагогов по пластике Вячеслав Рыбаков умер на 53-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба высшего учебного заведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Школы-студии МХАТ Фото: телеграм-канал Школы-студии МХАТ

Господин Рыбаков в 1995 году окончил Ярославский театральный институт. Через три года он завершил ассистентуру-стажировку на кафедре пластической выразительности актера в Высшем театральном училище им. Щукина. В Школе-студии МХАТ Вячеслав Рыбаков преподавал с 1997 года.

Преподаватель стремился воспитывать «не только тело артиста, но и его этику, философию жизни». «Сценический бой — то, что является сутью образовательной технологии Вячеслава Рыбакова, — оказывается формой борьбы за жизнь, конфликтом, противоборством в метафизическом плане», — рассказали в пресс-службе вуза.