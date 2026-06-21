Умер преподаватель Школы-студии МХАТ Вячеслав Рыбаков
Доцент кафедры пластического воспитания артиста Школы-студии МХАТ, член Гильдии режиссеров-педагогов по пластике Вячеслав Рыбаков умер на 53-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба высшего учебного заведения.
Фото: телеграм-канал Школы-студии МХАТ
Господин Рыбаков в 1995 году окончил Ярославский театральный институт. Через три года он завершил ассистентуру-стажировку на кафедре пластической выразительности актера в Высшем театральном училище им. Щукина. В Школе-студии МХАТ Вячеслав Рыбаков преподавал с 1997 года.
Преподаватель стремился воспитывать «не только тело артиста, но и его этику, философию жизни». «Сценический бой — то, что является сутью образовательной технологии Вячеслава Рыбакова, — оказывается формой борьбы за жизнь, конфликтом, противоборством в метафизическом плане», — рассказали в пресс-службе вуза.
Смерть Вячеслава Рыбакова произошла вскоре после других изменений в руководстве Школы-студии МХАТ. В январе 2026 года в возрасте 64 лет скончался ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, который возглавлял учебное заведение с 2013 года и также преподавал с 1989 года. Предполагаемой причиной смерти стало онкологическое заболевание. После его кончины временно исполняющим обязанности ректора в марте 2026 года был назначен Константин Хабенский, художественный руководитель и директор МХТ имени А.П. Чехова. Однако студенты выступили против назначения Константина Богомолова и.о. ректора, и он отказался от должности.