На трассе М-12 произошло ДТП с грузовиком и двумя легковыми авто
На трассе М-12 в районе Ревды произошла авария с тремя автомобилями: двумя легковыми и грузовиком, пишет Госавтоинспекция по Свердловской области. О пострадавших не сообщается.
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Движение по трассе временно ограничили для всех видов транспорта. Сейчас оно восстановлено.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.
«Госавтоинспекция напоминает о строгом соблюдении Правил дорожного движения и повышенной осторожности на федеральных трассах»,— указали в сообщении.