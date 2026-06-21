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На трассе М-12 произошло ДТП с грузовиком и двумя легковыми авто

На трассе М-12 в районе Ревды произошла авария с тремя автомобилями: двумя легковыми и грузовиком, пишет Госавтоинспекция по Свердловской области. О пострадавших не сообщается.

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Движение по трассе временно ограничили для всех видов транспорта. Сейчас оно восстановлено.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

«Госавтоинспекция напоминает о строгом соблюдении Правил дорожного движения и повышенной осторожности на федеральных трассах»,— указали в сообщении.

Анна Капустина

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