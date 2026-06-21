Национальный праздник «Гербер» в Удмуртии собрал 15 тысяч человек

В деревне Кочишево в Глазовском районе республики 20 июня прошел национальный праздник «Гербер». Он собрал 15 тыс. гостей из Удмуртии, Татарстана, Башкортостана, Пермского края, Марий Эл, Кировской области, Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«В республике обрабатывается почти 900 тыс. га. Посевную в этом году закончили дружно. Лидеры по посевным площадям у нас традиционно Алнашский и Можгинский районы. Праздник — прекрасный повод поблагодарить за работу тех, кто обеспечивает продовольственную безопасность страны. Вы кормите вкусными, свежими и полезными продуктами жителей республики и остальных регионов России. Удмуртскую продукцию знают еще в 26 странах мира. <..> Пусть год будет урожайным»,— отметил глава Удмуртии Александр Бречалов, приветствуя гостей.

Работникам агропромышленного комплекса вручили почетные грамоты и благодарности Минсельхоза России, а также присвоили почетные звания республики. Награды получили животноводы, механизаторы, руководители и специалисты сельхозпредприятий и фермерских хозяйств из разных районов Удмуртии.

Гербер открылся мероприятием «Валче уломе!» («Жить сообща»). Центральным событием праздника стала премьера произведения для хора и солистов, написанного по мотивам песен-мадей из эпоса удмуртского ученого Михаила Атаманова «Тангыра».

На территории было создано семь тематических площадок, включающих традиционные ремесла, спортивные состязания, квесты и дискуссии. В программе — освящение обрядовой каши «Гербер куриськон», этно-марафон «Писпу кужым», дискуссионная площадка «Воршуд» и мастер-классы по созданию деревянных арт-объектов. Спортивная часть включала соревнования «Батыр-кужым», футбольный матч «Бенъёс vs. Бонъес» между южными и северными удмуртами и трейловый забег «Этноран». Для детей работала игровая зона «Шудон». Гостей развлекали творческие коллективы муниципалитетов и Государственный театр фольклорной песни и танца «Айкай».

Карина Пырина