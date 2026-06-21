В МЧС предупредили о неблагоприятных погодных условиях в Самарской области

В воскресенье, 21 июня 2026 года, в Самарской области ожидается ухудшение погодных условий: сильные дожди, грозы, град и усиление ветра со скоростью от 15 до 18 м/с. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Владельцам частных домов рекомендуется заранее подготовить дренажные системы для эффективного отвода ливневых вод. Необходимо проверить исправность линий электропередач перед выходом на улицу.

Гражданам следует избегать нахождения под деревьями и неустойчивыми конструкциями, а также воздержаться от парковки автомобилей в этих местах во время непогоды.

При использовании газового оборудования требуется проверить тягу в дымовых каналах и вентиляционных системах для обеспечения безопасности.

Службы РСЧС призывают жителей соблюдать меры предосторожности до завершения неблагоприятных погодных явлений.

Андрей Сазонов