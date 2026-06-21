Макет мемориала Советскому солдату выложат из свечей в Ижевске вечером 21 июня

Акция «Огненные картины войны» (0+) состоится у стелы «Город трудовой доблести» в Ижевске 21 июня в 20:00. Участники мероприятия выложат из свечей макет мемориала Советскому солдату с надписью «Удмуртия помнит». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Это мемориал Советскому солдату из Ржева — 25 м бронзы, боли и бессмертия. Солдат застыл в немом крике: его голова опущена, а тело укрыто развевающейся плащ-палаткой»,— рассказала разработчик макета, активист из Сарапула Ирина Шувалова. Она выиграла в региональном конкурсе макетов.

Возложение цветов и свечей в День памяти и скорби 22 июня состоится у Монумента боевой и трудовой славы в Ижевске в 04:00. В сквере Победы с 10:00 до 13:00 пройдет патриотическая акция «Помним» (0+). Общероссийская минута молчания начнется в 13:15 по всей Удмуртии. Аудиозапись прозвучит на открытых площадках и в учреждениях региона.