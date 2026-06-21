На ремонт деформационных швов нижегородского метромоста выделили 50 млн рублей
Департамент транспорта Нижнего Новгорода ищет подрядчика для ремонта деформационных швов автодорожной части метромоста. Начальная стоимость контракта составляет почти 50 млн руб., указано в карточке лота на сайте госзакупок.
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
Итоги открытого конкурса подведут 9 июля. Завершить работы требуется до 15 декабря 2026 года.
Движение по автодорожной части метромоста открыли в 2009 году. Длина переправы составляет 1,3 км.