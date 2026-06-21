Неофициальные классики
В Ельцин-центре открылась выставка в честь 60-летия «Уктусской школы»
В арт-галерее Ельцин-центра открылась выставка, посвященная одному из знаковых для уральского неофициального искусства объединений художников «Уктусская школа». Экспозиция «Быть рядом, но не там» — попытка вернуть из забвения и творчески реархивировать наследие уктуссцев: показать работы, которые ранее не демонстрировались, и найти им новое место на карте современного искусства.
Объединение художников «Уктусская школа» появилось в Свердловске в 1964 году. Его основу составили Валерий Дьяченко (родился в 1939 году), Анна Таршис (1942—2014), Сергей Сигов (1947—2014), Евгений Арбенев (1942), Александр Галамага (1948—1969).
Уктуссцы познакомились друг с другом в изостудии Николая Чеснокова при ДК железнодорожников. По одной из версий, название они выбрали, иронически обыграв Парижскую школу изящных искусств и Уктусский трамплин, располагающийся на окраине Свердловска. Они совместно изучали такие направления в искусстве, как сюрреализм и дада, авангард и поп-арт, создавали теории и опровергали их.
За 10 лет своего существования «Уктусская школа» стала одним из значительных явлений уральского андеграунда и оказала влияние на развитие неофициального искусства в СССР 1960-1980-х годов — от Ленинграда до Москвы.
«Творчество уктуссцев представляется собой как постоянный эксперимент. Свердловск отличался от провинций своей активностью и автономностью»,— рассказала искусствовед Татьяна Жумати, По ее словам, «Уктусская школа» обогнала свое время, продемонстрировав новую сторону авангарда. «В культуру нашего времени мы не войдем»,— говорил Валерий Дьяченко в конце 1960-х, догадываясь, что деятельность «Уктусской школы» не соответствует советской действительности.
Выставка «Быть рядом, но не там. 60 лет "Уктусской школе"»
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Выставка представляет собой двухэтажную экспозицию, где можно увидеть живопись и графику, самиздатские журналы и книги, скульптуру, коллажи, абстрактные фотографии, конструкторские проекты.
Первый уровень — показ идей и общей цели участников объединения, их интерес к полиграфии. Второй рассказывает о расколе внутри группы, где каждый выбирает свой путь: Валерий Дьяченко увлекся гиперреализмом, а Анна Таршис и Сергей Сигов концептуализмом. «Здесь вы увидите много брутального, но и в своей степени наивного»,— пообещала экспозиционер Анастасия Елизарьева.
Выставка «Быть рядом, но не там. 60 лет "Уктусской школе"»
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
В экспозиции нашли свое место выпуски главного совместного произведения уктуссцев — журнала «Номер», придуманного Таршис и Дьяченко. Уникальность журнала в его единичном экземпляре и интерактивности, где авторы могли не только дописывать друг за другом тексты, но и общаться, и ругаться. Создатели выставки уверенно говорят, что такой самиздат можно считать аналоговым вариантов социальных сетей в Советском Союзе.
Специально для выставки скульптор Виктор Кикин сделал реконструкцию одной своих скульптур из 1960-х.
На втором этаже экспозиции расположен интерактив: желающие могут написать вопросы на почтовых открытках еще живущим участникам «Уктусской школы».
Выставка «Быть рядом, но не там. 60 лет "Уктусской школе"»
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Ключевая ирония, которую освещает выставка, заключается в ее названии: «Быть рядом, но не там», означающая, что наследие все время было рядом с екатеринбуржцами, но мало кто уделял ему должное внимание. Хотя внешний интерес к творчеству «Уктусской школы» есть — немалая часть работ ее участников находится в Канаде и Германии.
Выставка в Ельцин-центре будет работать до 6 сентября.