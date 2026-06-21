Неофициальные классики

В арт-галерее Ельцин-центра открылась выставка, посвященная одному из знаковых для уральского неофициального искусства объединений художников «Уктусская школа». Экспозиция «Быть рядом, но не там» — попытка вернуть из забвения и творчески реархивировать наследие уктуссцев: показать работы, которые ранее не демонстрировались, и найти им новое место на карте современного искусства.

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Объединение художников «Уктусская школа» появилось в Свердловске в 1964 году. Его основу составили Валерий Дьяченко (родился в 1939 году), Анна Таршис (1942—2014), Сергей Сигов (1947—2014), Евгений Арбенев (1942), Александр Галамага (1948—1969).

Уктуссцы познакомились друг с другом в изостудии Николая Чеснокова при ДК железнодорожников. По одной из версий, название они выбрали, иронически обыграв Парижскую школу изящных искусств и Уктусский трамплин, располагающийся на окраине Свердловска. Они совместно изучали такие направления в искусстве, как сюрреализм и дада, авангард и поп-арт, создавали теории и опровергали их.

За 10 лет своего существования «Уктусская школа» стала одним из значительных явлений уральского андеграунда и оказала влияние на развитие неофициального искусства в СССР 1960-1980-х годов — от Ленинграда до Москвы.

«Творчество уктуссцев представляется собой как постоянный эксперимент. Свердловск отличался от провинций своей активностью и автономностью»,— рассказала искусствовед Татьяна Жумати, По ее словам, «Уктусская школа» обогнала свое время, продемонстрировав новую сторону авангарда. «В культуру нашего времени мы не войдем»,— говорил Валерий Дьяченко в конце 1960-х, догадываясь, что деятельность «Уктусской школы» не соответствует советской действительности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Быть рядом, но не там. 60 лет "Уктусской школе"»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Выставка «Быть рядом, но не там. 60 лет "Уктусской школе"»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Выставка представляет собой двухэтажную экспозицию, где можно увидеть живопись и графику, самиздатские журналы и книги, скульптуру, коллажи, абстрактные фотографии, конструкторские проекты.

Первый уровень — показ идей и общей цели участников объединения, их интерес к полиграфии. Второй рассказывает о расколе внутри группы, где каждый выбирает свой путь: Валерий Дьяченко увлекся гиперреализмом, а Анна Таршис и Сергей Сигов концептуализмом. «Здесь вы увидите много брутального, но и в своей степени наивного»,— пообещала экспозиционер Анастасия Елизарьева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Быть рядом, но не там. 60 лет "Уктусской школе"»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Выставка «Быть рядом, но не там. 60 лет "Уктусской школе"»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В экспозиции нашли свое место выпуски главного совместного произведения уктуссцев — журнала «Номер», придуманного Таршис и Дьяченко. Уникальность журнала в его единичном экземпляре и интерактивности, где авторы могли не только дописывать друг за другом тексты, но и общаться, и ругаться. Создатели выставки уверенно говорят, что такой самиздат можно считать аналоговым вариантов социальных сетей в Советском Союзе.

Специально для выставки скульптор Виктор Кикин сделал реконструкцию одной своих скульптур из 1960-х.

На втором этаже экспозиции расположен интерактив: желающие могут написать вопросы на почтовых открытках еще живущим участникам «Уктусской школы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Быть рядом, но не там. 60 лет "Уктусской школе"»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Выставка «Быть рядом, но не там. 60 лет "Уктусской школе"»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Ключевая ирония, которую освещает выставка, заключается в ее названии: «Быть рядом, но не там», означающая, что наследие все время было рядом с екатеринбуржцами, но мало кто уделял ему должное внимание. Хотя внешний интерес к творчеству «Уктусской школы» есть — немалая часть работ ее участников находится в Канаде и Германии.

Выставка в Ельцин-центре будет работать до 6 сентября.

Стефания Автомонова