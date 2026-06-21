В Чувашии на поставку трипторелина выделят 128 млн рублей

В Чувашии на закупку лекарственного препарата трипторелин выделят 128,2 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, в республику планируется поставить 93,7 тыс. мг препарата в форме лиофилизата для приготовления суспензии для внутримышечного введения с дозировкой 3,75 мг. Начальная цена за единицу средства составляет 1,24 тыс. руб.

Трипторелин применяется при лечении ряда онкологических и гормонозависимых заболеваний. Препарат используют при раке предстательной железы, эндометриозе, фибромиоме матки, раке молочной железы.

Заказчиком выступает государственное унитарное предприятие Чувашской Республики «Фармация».

Анна Кайдалова