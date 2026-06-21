В пожаре под Челябинском погибли три человека

В ночь на 21 июня в одном из домов садового товарищества «Часовщик», расположенного в Копейске, произошел пожар. В результате погибли три человека, тела которых при тушении огня обнаружили пожарные. Еще одного пострадавшего госпитализировали.

В региональном управлении СКР возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По предварительным данным, причиной пожара стала аварийная работа электропроводки.

Дмитрий Моргулес