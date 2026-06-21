В Самарской области проводят проверку после гибели троих детей на водоемах

В Самарской области проводят проверку по факту гибели троих несовершеннолетних на водоемах региона. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Двое детей 2015 и 2017 годов рождения утонули сегодня в реке Сургут Сергиевского района во время купания. Второй инцидент произошел ранее в поселении Калмыковка Красноярского района, где погибла девочка 2013 года рождения.

По указанным фактам организованы доследственные проверки для установления всех обстоятельств происшествий.

Сотрудники ведомства призывают взрослых уделять особое внимание обучению детей правилам безопасного поведения на воде и не оставлять их без присмотра у водоемов или в них.

Андрей Сазонов