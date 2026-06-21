Лето в Самаре — это не только пляж на Волге, но и поиск идеального места для комфортного плавания в любую погоду. Мы собрали путеводитель по бассейнам Самары: от открытых аквазон под летним солнцем и до больших спортивных центров с дорожками по 50 метров.

Перезагрузка у воды

Аквазоны на Семейном курорте «6-25»

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Семейный курорт «6-25» спроектирован как пространство для совместного отдыха, где каждый член семьи находит свой формат досуга. Аквазоны курорта включают два больших подогреваемых бассейна и круглогодичные горячие термы.

Первый бассейн предназначен для отдыха с детьми. Он имеет переменную глубину, игровую зону с аниматорами и окружен шезлонгами для удобного присмотра. Безопасность контролируют профессиональные спасатели.

Второй бассейн ориентирован на активный досуг. Пространство объединяет пул-бар с танцевальной музыкой, гидромассажные зоны джакузи и теневые шезлонги для отдыха.

Для круглогодичного расслабления работают горячие термальные ванны. По субботам здесь проходят вечерние мероприятия с диджеем и конкурсами. Чистота воды и поверхностей поддерживается автоматическими системами непрерывной фильтрации и дезинфекции по санитарным нормам.

Аква Лето в «Альпен Парк»

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«Аква Лето» — современная зона отдыха под открытым небом рядом с гостиничным комплексом «Альпен Парк» и спа-центром. Пространство включает два бассейна с подогревом и непрерывной многоступенчатой системой очистки воды.

Основной бассейн разделен на два уровня глубины, оборудован водными горками, зоной отдыха у острова и специальной чашей для маломобильных гостей. Рядом расположен безопасный детский бассейн с аттракционами для малышей до 7 лет. Пляжная зона вокруг укомплектована шезлонгами, раздевалками со шкафчиками и душевыми.

Для активного досуга на территории обустроены площадки для волейбола и пляжного тенниса. Инфраструктуру дополняют фуд-корт, бар и гриль-кафе с европейской кухней.

Важное преимущество: для всех постояльцев пятизвездочного отеля «Альпийский Парк 5*» вход в зону «Аква Лето» абсолютно бесплатен на все время проживания.

Летний заплыв

Бассейн комплекса ЦСК ВВС

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Спортивный комплекс на берегу Волги в Самаре — база федерального значения, где тренируется сборная России, полностью открытая для всех желающих. Ее главный козырь летом — открытый 50-метровый бассейн.

Олимпийская чаша размером 50 на 25 метров разделена на 10 дорожек глубиной от 1,8 до 2,5 метров и вмещает до 150 человек в час. Благодаря регулируемому подогреву и многоступенчатой фильтрации вода здесь всегда теплая и чистая, независимо от погоды и состояния Волги.

Для гостей доступны оздоровительное плавание, занятия с тренерами, финские сауны и инфракрасная кабина. На территории работают массажный кабинет, кафе и охраняемая парковка.

Уют и безмятежность

СПА-комплекс в экоотеле «Маяк»

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СПА-комплекс экоотеля «Маяк» на волжской протоке круглый год работает как пространство для перезагрузки и восстановления сил.

Основу аквазоны составляет 20-метровый бассейн переменной глубины для тренировок и отдыха. Его дополняют детский бассейн глубиной 60 см и гидромассажная джакузи, снимающая мышечное напряжение.

Термальный блок включает хаммам с влажным паром и сауну из кедровой плитки, которая выделяет целительные фитонциды. Для контрастных ритуалов установлена чаша со снежной крошкой. Завершает релаксацию соляная комната из розовой гималайской соли, очищающая легкие и укрепляющая иммунитет.

Искусство замедления

Аквазона «Своя Среда» на 9-й просеке

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Аквазона «Своя Среда» на 9-й просеке, работающая в формате 14+ — одна из камерных локаций Самары для летнего отдыха. Проект ориентирован на горожан, которые предпочитают спокойное времяпрепровождение без привычного пляжного или курортного шума.

Основным элементом инфраструктуры площадки выступает 15-метровый переливной бассейн. Вокруг него обустроена классическая лаунж-зона с шезлонгами, полотенцами и отдельными беседками, предназначенными для уединенного отдыха. На территории также функционирует бар, предлагающий легкие закуски и паровые коктейли. Комплекс полностью укомплектован бытовыми зонами, включая просторные раздевалки и душевые.