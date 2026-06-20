В музее «Литературная жизнь Урала XX века» (площадка Объединенного музея писателей Урала в Литературном квартале) открылась выставка «Лаборатория самиздата», посвященная истории и технике самиздата.

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Термин «самиздат» придумал поэт Николай Глазков в 1940-х годах. На обложках своих машинописных сборников он писал «Самсебяиздат», пародируя названия советских ведомств вроде «Госкомиздата» и «Политиздата». С середины 1960-х годов сокращенное слово «самиздат» получило широкое распространение, став символом неофициальной советской культуры.

На выставке посетителей встречают экспонаты, охватывающие разные периоды отечественной истории — от эпохи Русской революции и сталинских репрессий до философских поисков предперестроечного времени.

Особого внимания заслуживают поэтические сборники уральских авторов. В экспозиции представлены сборник стихотворений Дмитрия Рябоконя «Зеленый свет» и поэма Романа Тягунова «Письмо генсеку» с автографами создателей.

На выставке есть предметы, повествующие об истории уральского рока и феномене свердловского «магнитоиздата» 1980-х годов. Среди экспонатов — музыкальный журнал «Эплоко», фотографическая книга об истории британской группы The Beatles на английском языке, оригинальная художественная вкладка для магнитоальбома рок-группы «Урфин Джюс», созданная Александром Коротичем.

Интерактивным элементом проекта стала возможность лично прикоснуться к технологиям прошлого: в сопровождении экскурсовода любой желающий может попробовать набрать текст на печатной машинке 1940—1950-х годов.

Выставка работает до 6 августа.

Валерия Михайлова