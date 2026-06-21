В Лысьве на ремонт домов исторической части города выделено более 300 млн рублей

В Лысьве в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов приведут в порядок здания на ул. Мира, Ленина, Кирова, Смышляева и других. Части из них предполагается вернуть исторический вид. Информация об этом размещена на сайте регионального фонда капремонта.

Всего в списке более 40 объектов, у многих из них предполагается привести в порядок кровлю и фасады. Общая стоимость работ, которые должны завершиться до конца 2026 года, превышает 300 млн руб.