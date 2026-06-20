В Башкирии пассажир выпал из поезда и погиб

Вечером 17 июня на перегоне Чишмы — Шингакуль Куйбышевской железной дороги пассажир поезда выпал из вагона и погиб из-за травм. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

По данным ведомства, инцидент произошел на 1565-м км дороги. Следствие считает, что пассажир пренебрег правилами безопасности. Проводится проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 263 УК РФ).

Идэль Гумеров