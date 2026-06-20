В небе над Прикамьем сбили украинские беспилотники

С 7 часов утра до 14 часов по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 145 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Беспилотники сбиты над территориями Калужской, Тульской, Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Ростовской, Смоленской областей, Московского региона, Пермского, Краснодарского, Ставропольского краев, Республик Крым, Адыгея, Чеченской Республики и над акваториями Черного и Азовского морей.

В Прикамье режим беспилотной опасности был введен сегодня в 9 часов утра и действовал более шести часов. Аэропорт Большое Савино приостановил прием и выпуск воздушных судов. После отмены режима все ограничения сняты. Чрезвычайных происшествий в регионе не зафиксировано.