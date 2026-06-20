В Саратовской области прокуратура проверяет ДТП с шестью жертвами

Саратовская прокуратура начала проверку по факту дорожной аварии в Дергачевском районе. Столкновение двух легковых машин унесло жизни шести человек.

Трагедия случилась утром в субботу на 501-м километре трассы Р-208 Саратов — Ершов — Озинки. Вблизи села Васильевка столкнулись автомобили Hyundai Accent и Renault Logan.

В салоне Hyundai находились три человека. В Renault Logan ехали шесть человек. После удара шесть участников поездки погибли. Два человека получили травмы. Медики доставили пострадавших в больницу.

Одна из пострадавших женщин находится в тяжелом состоянии. Мужчина получил травмы средней степени тяжести. Для перевозки женщины в саратовскую больницу вызвали санавиацию.

Прокуратура Дергачевского района контролирует ход проверки. Предварительная причина аварии — выезд автомобиля Renault на встречную полосу. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Никита Маркелов