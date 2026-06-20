Бондаренко могут выдвинуть на выборах в Госдуму от Удмуртии и Пермского края

Секретарь Саратовского обкома, член ЦК КПРФ и видеоблогер Николай Бондаренко может быть включен в территориальную группу Удмуртии и Пермского края на сентябрьских выборах в Госдуму. Об этом пишет «Ъ-Прикамье» со ссылкой на источники «Ведомостей».

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По данным издания, федеральная часть списка КПРФ будет состоять из 15 человек. В первую тройку войдут председатель ЦК партии Геннадий Зюганов, глава Хакасии Валентин Коновалов и первый зампред ЦК Юрий Афонин. Николай Бондаренко, как уточняют собеседники «Ведомостей», в общефедеральную часть не попадет, а может быть выдвинут по территории двух регионов. Окончательное решение партия примет на съезде 20 июня.

В феврале 2022 года Николая Бондаренко досрочно лишили мандата депутата Саратовской областной думы. Поводом для этого стало обращение прокуратуры, обнаружившей нарушения в декларациях о доходах: по версии надзорного органа, в 2020 году не указал часть донатов от пользователей YouTube. По словам политика, эти доходы являются легальными, они их получал до изменения местного законодательства. Сейчас Удмуртию и Пермский край по этой территориальной группе в Госдуме представляет Мария Дробот.

Карина Пырина