Подрядчик из Перми сорвал контракт по программе «Пешеходный Ижевск»

Администрация столицы Удмуртии расторгла контракты с пермской компанией «Строительное управление — 157» (СУ-157) по программам благоустройства «Пешеходный Ижевск» и «Межквартальный Ижевск». Как сообщили в муниципалитете, подрядчик не вышел на объекты в установленный срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным госзакупок, контракты по программам общей стоимостью свыше 350 млн руб. были заключены с СУ-157 в конце марта. Сейчас они расторгнуты. Заказчик инициировал включение подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков.

Новые контракты заключили с компаниями, занявшими вторые места на торгах, — «Радонеж дорожные конструкции» и «РИОЛ» из Ижевска. По программам обновят более 40 тротуаров и 26 межквартальных проездов. Подрядчики выйдут на объекты в июне. Ремонт планируют завершить к 1 сентября.

СУ-157 является крупным государственным и муниципальным подрядчиком по капремонту объектов и дорожному строительству в Пермском крае. Основной вид деятельности, по данным «Чекко», — строительство жилых и нежилых зданий. Общество было зарегистрировано в июне 1999 году. Чистая прибыль предприятия в 2025 году составила 50,1 млн руб. (+2%) при выручке 3,5 млрд руб. (+22%).