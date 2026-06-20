Губернатор Ямала провел рабочую встречу с главой Минтруда РФ

Глава Министерства труда и соцзащиты России Антон Котяков и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов провели рабочую встречу в Салехарде. Они обсудили вопросы соцподдержки граждан, демографии и обеспечения экономики региона кадрами, сообщили в окружном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Министр отметил, что благодаря проводимой в ЯНАО с 2011 года демографической политике рождаемость в регионе сегодня является одной из самых высоких в стране. В ходе разговора губернатор и министр отдельно остановились на вопросах комплексной поддержки семей с детьми. «Мы выстроили комплексную экосистему и создаем в регионе лучшую территорию детства. Эта работа начинается с планирования семьи и ведет ребенка по всем этапам взросления: от современной медицины и доступного образования до возможностей в спорте и системе воспитания. Видим устойчивый результат такого подхода: в регионе стабильно растет число многодетных семей, сегодня это каждая четвертая семья. Только с начала этого года более 500 ямальских семей впервые получили статус многодетных»,— подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Кроме того, господин Котяков указал на то, что на Ямале один из самых низких уровней безработицы в стране — 1,1%. Регион делает акцент на создании привлекательных условий для молодежи, чтобы они оставались в округе: сейчас в ЯНАО сразу 10 колледжей занимают высокие места в рейтингах трудоустройства. Дмитрий Артюхов рассказал министру о том, что власти округа создают вместе с бизнесом учебные полигоны, где студенты работают на оборудовании, идентичном производственному, также работают региональные сервисы поддержки молодежи. «В этом году с помощью субсидии Министерства просвещения создали образовательный кластер "Кадры для ТЭК и сервиса ТЭК Ямала", который объединил семь колледжей региона и 17 отраслевых компаний. Наша задача — выстроить для каждого молодого человека понятную траекторию: от ранней профориентации до гарантированного рабочего места на современном производстве»,— рассказал губернатор.

В ходе поездки Антон Котяков и Дмитрий Артюхов также посетили центр социального обслуживания населения «Доверие», приемную комиссию Ямальского многопрофильного колледжа, молодежное пространство «ЯМолод», Собор Преображения Господня в Салехарде и возложили цветы к Вечному огню в Парке Победы.

Ирина Пичурина