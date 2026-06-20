В Вавожском районе Удмуртии восьмилетний мальчик утонул в реке Ува

В Вавожском районе Удмуртии утонул восьмилетний мальчик. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности), сообщило СУ СКР по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Удмуртии Фото: ГУ МЧС по Удмуртии

По данным следствия, 19 июня мальчик вместе с другом пришел на реку Ува в селе Вавож. Дети находились на самодельном пирсе, не оборудованном для купания. Во время купания ребенок утонул.

Тело обнаружили 20 июня в ходе поисковых мероприятий. Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Карина Пырина