В Вавожском районе Удмуртии восьмилетний мальчик утонул в реке Ува
В Вавожском районе Удмуртии утонул восьмилетний мальчик. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности), сообщило СУ СКР по Удмуртии.
Фото: ГУ МЧС по Удмуртии
По данным следствия, 19 июня мальчик вместе с другом пришел на реку Ува в селе Вавож. Дети находились на самодельном пирсе, не оборудованном для купания. Во время купания ребенок утонул.
Тело обнаружили 20 июня в ходе поисковых мероприятий. Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.