В Челябинской области началась приемная кампания в вузы

На Южном Урале высшие учебные заведения начали приемную кампанию. В общей сложности на учебу будет принято около 25 тысяч студентов, сообщил министр образования региона Виталий Литке.

Всего в Челябинской области работают 27 высших учебных заведений. На бюджетные места они готовы зачислить около 9,6 тысячи учащихся. Кроме того, желающие абитуриенты могут подать документы и на платные отделения. По данным вузов, средняя стоимость обучения в нынешнем году в зависимости от специальности выросла на 7–20 процентов.

Самые дорогие - специальности, требующие серьезных материальных вложений: дизайн, архитектурно-строительные и технически сложные профили. Самые популярные — инженерно-технические, педагогические, естественно-научные и медицинские специальности.

Дмитрий Моргулес