В Ижевске нейрохирурги удалили опухоль, которая могла лишить пациентку зрения

В Первой Республиканской клинической больнице нейрохирурги удалили опухоль, из-за которой пациент могла полностью потерять зрение. Об этом сообщила пресс-служба РКБ №1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба РКБ №1 Фото: пресс-служба РКБ №1

«Размер новообразования составил 4 см на 3 см, что значительно превышает параметры "микроаденомы" и классифицируется как макроаденома с признаками гигантской. Столь крупные образования крайне редко удаляются без осложнений, но в нашем случае операция прошла успешно, без повреждения жизненно важных структур мозга», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением РКБ Игорь Воробьев.

Пациент в течение полугода жаловалась на ухудшение зрения. Лечение у офтальмологов не дало результата, дополнительное обследование выявило образование гипофиза. Эндокринолог подтвердил, что опухоль была неактивна, но из-за размеров и расположения она представляла угрозу для зрительных нервов.

Из-за быстрого прогрессирования симптомов операцию провели экстренно. Заведующая оториноларингологическим отделением Сусанна Арутюнян обеспечила эндоскопический доступ через полость носа, затем господин Воробьев удалил опухоль. После операции пациент сообщила, что стала лучше видеть. Полная реабилитация займет несколько недель.

Карина Пырина