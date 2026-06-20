ФК «Уфа» подписал контракт с воспитанником ЦСКА

Футбольный клуб «Уфа», выступающий в Первой лиге, подписал контракт с 23-летним полузащитником Зауром Тарба, сообщает пресс-служба клуба.

Заур Тарба является воспитанником московского профессионального футбольного клуба ЦСКА. В Российской премьер-лиге он сыграл один матч, 15 мая 2022 года выйдя в стартовом составе на первый тайм на встрече с «Краснодаром».

Дальнейшая карьера атакующего полузащитника связана с молодежным составом «армейцев», владикавказской «Аланией» и новороссийским «Черноморцем».

В прошлом сезоне Первой лиги Тарба сыграл 27 раз за «Черноморец», забил один гол и получил восемь желтых карточек. Дважды он выходил на поле в матчах Кубка России. Его команда по итогам сезона 2025/2027 покинула Первую лигу.

Идэль Гумеров