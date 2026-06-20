В уральском ГУ ЦБ прокомментировали снижение ключевой ставки на 0,25 п.п.

Глава уральского управления Банка России Марина Мясникова прокомментировала снижение ключевой ставки регулятором на 2,5 базисных пункта. Решение приняли вчера, 19 июня, ключевая ставка теперь составляет 14,25%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марина Мясникова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Марина Мясникова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам госпожи Мясниковой, замедление роста цен становится более заметным. Так, годовая инфляция в России с января снизилась с 6% до 5,3% в мае.

«В Свердловской области она тоже снижается и в мае составила 6,3%, это минимальный уровень с осени 2023 года. В последние месяцы подешевели многие продукты питания, особенно молочные продукты, овощи и фрукты, умеренно росли цены на непродовольственные товары»,— сказала глава уральского управления ЦБ.

Она добавила, что часть факторов, которые влияют на снижение цен являются временными, поэтому важно убедиться, что снижение цен в дальнейшем будет устойчивым.

Еще одним фактором стало снижение ценовых ожиданий бизнеса — его фиксируют четвертый месяц подряд. Это подразумевает, что бизнес учитывает все меньший рост цен в планировании. Снижаются также и инфляционные ожидания населения.

При этом медленно снижается напряженность на рынке труда, а высокая сберегательная активность россиян сохраняется. «Средства свердловчан на вкладах с мая 2025 года выросли на 14%, портфель кредитов населения – всего на 6%. Сегодня на каждый рубль долга граждан перед банками приходится почти полтора рубля сбережений»,— рассказала госпожа Мясникова.

При этом в России, по данным ЦБ, увеличились риски ускорения инфляции. Так, инфляционные ожидания сохраняются на высоком уровне, а бюджетная политика становится более стимулирующей. Рост производительности труда отстает от динамики зарплат.

«Все это может требовать более высокой траектории ставки, чем Банк России оценивал ранее»,— сказала Марина Мясникова, добавив, что ЦБ будет стремиться вернуть инфляцию к низким уровням.

Анна Капустина