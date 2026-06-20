Артем Волков пополнил состав хоккейной «Лады»

Защитник Артем Волков пополнил состав «Лады».об этом сообщает пресс-служба тольяттинского хоккейного клуба.

Воспитанник московского «Динамо» провёл в КХЛ 548 матчей с результатом 77 (15+62) очков. Игрок выступал в составе юниорской и молодежных сборных России, в 2017 году стал бронзовым призером Молодежного чемпионата мира. Последние три сезона защитник провел в «Сочи», где выступал в роли ассистента капитана.

Контракт с защитником рассчитан на один год и носит односторонний характер.

Андрей Сазонов