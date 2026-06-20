В Sollers показали новый рамный полноприводный внедорожник S9

Компания Sollers представила новый рамный полноприводный внедорожник S9 первому вице-премьеру России Денису Мантурову. Серийное производство которого запланировано на сентябрь 2026 года на заводе в Ульяновске.

Автомобиль создан на базе существующего пикапа Sollers ST9. Над разработкой отдельных элементов и доработкой экстерьера работали студенты МГТУ имени Баумана, включая проектирование решетки радиатора и размещение камер системы кругового обзора.

Точные технические характеристики модели пока не раскрываются. Ранее СМИ сообщали о планах выпустить внедорожник в нескольких версиях с бензиновыми или дизельными двигателями.

Андрей Сазонов