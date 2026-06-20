В Оренбуржье за пять месяцев построили более двух тысяч жилых домов

С начала 2026 года в Оренбургской области возвели более 2 тыс. жилых домов общей площадью в 355 тыс. кв. м. Об этом накануне сообщили в Оренбургстате.

Основная часть пришлась на индивидуальное жилищное строительство. Из 2084 домов 1861 жители возвели на личные средства. На данный момент в регионе появилось 3407 новых квартир. Большую часть нового жилья обеспечили индивидуальные застройщики, доля которых составила 264,6 тыс. кв. м. В сравнении с 2025 годом доля многоквартирного и корпоративного строительства выросла на 8% и составила 25,5%.

В Оренбурге с января 2026 года ввели 117,5 тыс. кв. м жилья. Как отмечают специалисты, в 14 муниципалитетах региона объемы стройки превысили показатели 2025 года. Лидерами по темпам строительства стали Илекский и Красногвардейский, Саракташский, Новоорский районы, а также Медногорск.

Яна Вежлева