Энергетикам не удалось оспорить размещение рыбоводного хозяйства рядом с электрогенерацией

Арбитражный суд Пермского края вынес решение по иску АО «Интер РАО — Электрогенерация» к министерству агропромышленного комплекса Пермского края. Энергетики пытались признать незаконным приказ об определении границ рыбоводного хозяйства, принадлежащего фермеру Андрею Попову, вблизи гидротехнического сооружения. Суд вынес решение об отказе в удовлетворении заявления.

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Напомним, в марте 2024 года в «ДоброFish» сообщили о гибели 12 тонн форели. Причиной гибели рыбы назвали значительное повышение температуры воды. В компании посчитали, что Пермская ГРЭС превысила температурные нормы сбросной воды в водохранилище. После инцидента «ДоброFish» вынуждено было полностью закрыть направление по выращиванию форели. В сентябре 2024 года Андрей Попов обратился с заявлением в суд. После двухлетних судебных разбирательств суд встал на сторону фермера из Добрянки, удовлетворив иск частично. В свою очередь, АО «Интер РАО — Электрогенерация» подало встречный иск к Андрею Попову с требованием освободить акваторию.