Более 73% собранных в Прикамье налогов направлены в федеральный бюджет

Счетная палата России опубликовала доклад «О ходе исполнения консолидированных бюджетов субъектов РФ в январе — мае 2026 года». Как следует из документа, по состоянию на 1 апреля 2026 года в консолидированный бюджет Пермского края было зачислено 26,4% от общей суммы собранных налогов. Остальные 73,6% направлены в федеральный бюджет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства. Фото: пресс-служба краевого правительства.

По объему перечислений собранных налогов в бюджет страны Прикамье занимает четвертое место после ЯНАО, ХМАО и Оренбургской области. Согласно данным Счетной палаты, по итогам 11 месяцев прошлого года в федеральный бюджет было зачислено 78,8%.

По данным минфина Прикамья, за четыре месяца текущего года объем доходов консолидированного бюджета региона составил 107,9 млрд руб. Основной объем доходов традиционно составили налоговые и неналоговые поступления, из них 23,614 млрд руб. — налог на прибыль организаций, 29,361 млрд руб. — НДФЛ. Налоги на имущество выросли на 3,3% год к году и составили 11,206 млрд руб. (39,4% от годового плана).