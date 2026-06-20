Свердловские архивы презентовали выставку о совместной борьбе с фашизмом уральцев и белорусов

Архивная служба Свердловской области подготовила электронную выставку «Плечом к плечу. Республика Беларусь и Свердловская область в годы Великой Отечественной войны». Ее презентация прошла в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник управления архивами Свердловской области Роман Тараборин (в центре) во время презентации электронной выставки «Плечом к плечу. Республика Беларусь и Свердловская область в годы Великой Отечественной войны»

Фото: Ангелина Синюк Начальник управления архивами Свердловской области Роман Тараборин (в центре) во время презентации электронной выставки «Плечом к плечу. Республика Беларусь и Свердловская область в годы Великой Отечественной войны»

Фото: Ангелина Синюк

«Плечом к плечу» — масштабный совместный проект архивистов Свердловской области и Республики Беларусь. Выставка полностью состоит из уникальных исторических свидетельств. Экспозиция раскрывает особенности развития Белорусской ССР и Свердловской области в предвоенный период, отражает события первых и наиболее тяжелых месяцев войны, рассказывает о ключевых этапах борьбы советского народа с нацизмом и завершается материалами, посвященными взятию Берлина и Великой Победе.

«Выставка стала результатом масштабной исследовательской и архивно-поисковой работы специалистов Национального архива Республики Беларусь и архивной службы Свердловской области. При подготовке проекта использовано более 200 архивных документов, многие из которых позволяют по-новому взглянуть на события военных лет»,— рассказал начальник управления архивами Свердловской области Роман Тараборин. Всего при подготовке к выставке было просмотрено более 1,5 тыс. архивных документов.

На электронной выставке экспозиция поделена на разделы и подразделы. Каждый раздел предваряется исторической справкой, некоторые наиболее интересные сюжеты и документы, в том числе документы из личных фондов, снабжены дополнительными комментариями и развернутыми описаниями.

Выставка размещена на интернет-ресурсах управления архивами Свердловской области, государственных архивов Свердловской области и Республики Беларусь.

Ангелина Синюк