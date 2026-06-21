Девелопер КРТ «Трудовых резервов» приобрел автомойку

ООО «Специализированный застройщик «Нова&Проформика» стало владельцем земельного участка и здания автомойки в Перми на ул. Патриса Лумумбы, 2а. Об этом стало известно в ходе рассмотрения иска администрации Мотовилихинского района Перми к бывшему владельцу автомоечного комплекса, ИП Олегу Костареву. Чиновники обнаружили у здания элементы самовольной реконструкции и требовали привести объект в нормативное состояние, в противном случае — сноса спорной недвижимости.

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В ходе заседания пермский застройщик стал соответчиком по иску мэрии, как владелец здания. В итоге Арбитражный суд Пермского края признал проведенную реконструкцию автомойки в виде возведения антресольного этажа площадью 116,5 кв. м. Также суд предписал новому владельцу привести объект капстроительства в соответствие с технической документацией.

Напомним, компания осуществляет проект реновации спортивного комплекса «Трудовые резервы» по адресу: Патриса Лумумбы, 2. Указанная автомойка находится рядом со спорткомплексом. Реконструкция «Трудовых резервов» запланирована в рамках КРТ «Городские горки». На площади около 9 га будет построен новый жилой квартал и спорткомплекс, включающий Дом спорта и многофункциональное плоскостное сооружение с трибунами. К первому этапу реновации территории планируется приступить в 2026 году. Плоскостная часть спорткомплекса по договору КРТ будет введена в эксплуатацию в конце этого года.

Ранее девелопер КРТ уже выкупил АЗС у компании ЛУКОЙЛ, а также бывший кинотеатр «Искра».