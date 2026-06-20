Владелец спорного ТЦ не смог через суд ликвидировать городскую выставку

Владельцу торгового центра на ул. Ленина, 66а — ООО «Траст-Центр» — не удалось добиться демонтажа расставленных по периметру своего участка клумб и информационных панелей. В конце мая арбитражный суд Пермского края отказал в удовлетворении иска в полном объеме Ответчиками по иску выступали департамент земельных отношений Перми и МАУК «Центральный выставочный зал».

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Еще в сентябре 2025 года городские власти организовали выставку об истории Перми рядом с центральным проходом к ТЦ на ул. Ленина, 66а. При этом главный фасад здания был ограничен баннерами с иллюстрациями и текстовым сопровождением. Также прошлым летом муниципалитет разместил по границе участка кадки с растениями, что препятствовало входу в торговый центр.

В иске владелец ТЦ заявил, что установка кашпо и стендов на участке препятствует доступу к зданию кафе. Истец лишился всех арендаторов, с которыми у него были заключены договоры аренды. В настоящее время, по словам представителя ООО, не имеется ни одного арендатора, истец лишился прибыли. Такая близость нарушает противопожарные правила в виду отсутствия доступа к объектам истца, утверждал он.

МАУК в своем отзыве указало, что разместило выставку на участке, собственность на который не разграничена, и с учетом трафика населения в данном месте. Горлесхоз также добавил, что на размещение кашпо было получено разрешение. «Кашпо размещаются в весенне-летний период и не загораживают вход в здание истца», — заявили в муниципальном предприятии.

ГУ МЧС России по Пермскому краю в свою очередь отметило, что в данном месте проезд для пожарных машин есть со стороны ул. Попова.

В итоге суд решил, что владелец торгового центра знал о том, что с его участком соседствуют земли общего пользования, а на таких территориях возможно размещение кашпо и стендов.

Напомним, сноса этого ТЦ власти Перми добиваются в судебном порядке. По мнению администрации, в ходе обследования здания были выявлены признаки самовольной реконструкции объекта. Сейчас торговый центр опечатан судебными приставами.