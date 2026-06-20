Глава Прикамья поздравил коллектив Нытвенского метзавода с 270-летием предприятия

Губернатор Пермского края в рамках рабочего выезда в Нытвенский округ побывал на Нытвенском металлургическом заводе и поздравил его коллектив с 270-летием предприятия. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

Выступая перед сотрудниками завода, глава Прикамья отметил важность предприятия для всего края. «270 лет — огромный пласт истории, — заявил Дмитрий Махонин. — В Год пермской промышленности особенно приятно отметить наградами лучших сотрудников. За каждым признанием — огромный труд и вера в свое дело. Уверен, нытвенскими столовыми приборами пользуется каждая семья в Прикамье, а бренд завода известен далеко за пределами региона. Эти достижения стали возможны благодаря слаженной работе многих поколений заводчан. Спасибо за ваш труд». Благодарственным письмом губернатора Пермского края награжден коллектив завода в лице генерального директора Дмитрия Бутенко.

«Сегодня по некоторым видам продукции мы занимаем лидирующие позиции в России: по столовым приборам — более 50 процентов доли рынка. В стране осталось всего два предприятия, которые производят столовые приборы, и мы в их числе. Поздравляю всех с юбилеем», — рассказал господин Бутенко.

В ходе визита на предприятие губернатор Прикамья посетил и «Музей ложки» — уникальную выставку, созданную в 2003 году на основе фондовой экспозиции «История ложки». Коллекция насчитывает более 5 столовых приборов из 83 стран мира, изготовленных из металла, дерева, пластика, кости и других материалов. Ежегодно экспозицию посещают около 10 тысяч туристов, проводится порядка 500 экскурсий и около 200 мероприятий — мастер-классов, детских игровых программ и культурно-образовательных занятий.