Угрозу БПЛА объявили в Пензенской области

Режим «Беспилотная опасность» ввели в Пензенской области. Об этом предупредило МЧС в приложении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Если вы в помещении, не подходите к окнам, не пользуйтесь лифтом. Пройдите в комнату с несущими стенами. Это может быть санузел или коридор. Находитесь там до отбоя беспилотной опасности.

Если вы на улице, укройтесь в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. Избегайте открытых участков.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко призвал жителей сохранять спокойствие. Он предупредил об ограничениях мобильного интернета. В экстренном случае звоните по телефону 112.

Нина Шевченко