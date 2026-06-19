Опасность БПЛА объявили в Волгоградской области
Беспилотную опасность ввели в Волгоградской области. Соответствующее уведомление пришло от РСЧС.
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Граждан призывают не паниковать. Будьте бдительны и осторожны. Если вы дома, не подходите к окнам. Спрячьтесь в комнате с капитальными стенами, например, в ванной или коридоре. Не пользуйтесь лифтом.
Если вы на улице, избегайте открытых местностей. Укройтесь в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге.
Интернет в регионе ограничен. Телефон экстренных служб 112.