Опасность БПЛА объявили в Волгоградской области

Беспилотную опасность ввели в Волгоградской области. Соответствующее уведомление пришло от РСЧС.

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Граждан призывают не паниковать. Будьте бдительны и осторожны. Если вы дома, не подходите к окнам. Спрячьтесь в комнате с капитальными стенами, например, в ванной или коридоре. Не пользуйтесь лифтом.

Если вы на улице, избегайте открытых местностей. Укройтесь в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге.

Интернет в регионе ограничен. Телефон экстренных служб 112.

Нина Шевченко