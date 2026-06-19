Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Опасность БПЛА объявили в Волгоградской области

Беспилотную опасность ввели в Волгоградской области. Соответствующее уведомление пришло от РСЧС.

Фото: Сгенерировано ИИ

Фото: Сгенерировано ИИ

Граждан призывают не паниковать. Будьте бдительны и осторожны. Если вы дома, не подходите к окнам. Спрячьтесь в комнате с капитальными стенами, например, в ванной или коридоре. Не пользуйтесь лифтом.

Если вы на улице, избегайте открытых местностей. Укройтесь в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге.

Интернет в регионе ограничен. Телефон экстренных служб 112.

Нина Шевченко