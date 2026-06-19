Аукционы на ремонт двух кабинетов Волгоградской облдумы за 3,2 млн провалились

Конкурс по отбору подрядчика для ремонта кабинета №16 в здании Волгоградской областной думы на проспекте Ленина, 9 признан несостоявшимся. Соответствующая информация размещена на ЕИС «Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дума Волгоградской области Фото: Дума Волгоградской области

19 июня конкурсная комиссия подвела итоги аукциона. Согласно отчету, на участие в закупке не было подано ни одной заявки. Начальная максимальная цена контракта составляла более 1,32 млн руб. Информация о повторном объявлении торгов на «Госзакупках» пока отсутствует.

Не состоялся и конкурс на ремонт кабинета №8 в здании облдумы за более чем 1,9 млн руб. Заявок не поступило.

Также в начале июня дума объявляла тендер на ремонт квартиры №12 по ул. Авиаторской, 4. Аукцион завершился 18 июня. В нем приняли участие два юрлица. Начальная цена контракта составляла 747,8 тыс. руб., победитель предложил чуть более 744 тыс. руб.

Нина Шевченко