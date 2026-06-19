На ремонт трассы в Пензенской области потратят 770 млн рублей в 2028 году

Более 769 млн руб. упрдор «Нижне-Волжское» направит на ремонт трассы А-298 автомобильной дороги Р-208 «Тамбов-Пенза» - Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан. Соответствующий аукцион объявлен на ЕИС «Закупки».

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Работы планируются на участке с 36,25-го по 54,2-й км. Таким образом, протяженность ремонтируемого участка составит почти 18 км.

Приступить к дорожным работам требуется 1 апреля 2028 года, а сдать объект 30 ноября того же года. Заявки на участие в закупке принимаются до 6 июля.

Нина Шевченко